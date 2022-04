O argentino Sebastian Baez eliminou Marin Cilic do Estoril Open nesta quinta-feira, vencendo em três sets depois de ter entrado muito mal no encontro.

O tenista que eliminou João Sousa na primeira ronda da prova perdeu o primeiro jogo por 6-1 frente ao terceiro cabeça de série do torneio português, mas respondeu no segundo com o mesmo resultado.

O terceiro set foi bem mais equilibrado, com Baez a mostrar-se mais forte na ponta final. O argentino quebrou o serviço a Cilic para fazer o 5-4 e serviu depois para fechar o encontro.

No primeiro jogo do dia, o francês Richard Gasquet levou a melhor sobre o boliviano Hugo Dellien em dois sets (7-6 e 6-2).