O tenista português Nuno Borges bateu este domingo o espanhol Roberto Carballes Baena na última ronda do qualifying e garantiu o acesso ao quadro principal do Estoril Open, naquela que é sua estreia em torneios do ATP Tour.

Diante de um jogador bem mais experiente, Carballes Baena, que figura no 91.º lugar no ranking mundial, o jovem tenista da Maia, de 24 anos, precisou de apenas dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-4, para assegurar a continuidade na prova que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

Depois de eliminar Roberto Carballes Baena, que detém um título ATP, conquistado em Quito, em 2018, e esta época já fez quartos de final no ATP 250 de Santiago do Chile e ganhou o challenger de Belgrado, Nuno Borges terá como possíveis adversários na estreia no quadro principal do Estoril Open o francês Jeremy Chardy (51.º TP), o croata Marin Cilic (44.º ATP), campeão do Open dos Estados Unidos, em 2014, o australiano Jordan Thompson (59.º ATP) e o cazaque Alexander Bublik (42º ATP).