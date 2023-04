Os portugueses Pedro Sousa e Henrique Rocha venceram neste domingo as respetivas partidas da última ronda do qualifying e apuraram-se para o quadro principal do Estoril Open, que arranca nesta segunda-feira.

Pedro Sousa venceu o cazaque Timofey Skatov por duplo 6-4, ao final da tarde.

O tenista lisboeta de 35 anos, que na véspera anunciou que se irá retirar do ténis dentro de duas semanas, juntou-se a Nuno Borges e a João Sousa, que tiveram entrada direta no quadro da prova portuguesa.

Mais cedo, tinha sido Henrique Rocha, de apenas 18 anos, que venceu Mate Valkusz por 6-4 e 6-2, jogando no corte central que não se cansou de puxar pelo jovem tenista português.

Na primeira vez que participou num qualifying de uma prova ATP, o maiato conseguiu chegar ao quadro principal, na semana em que comemora 19 anos.

Agora, na primeira ronda do Estoril Open, Henrique Rocha vai defrontar Bernabe Zapata Miralles, número 41 do ranking mundial. Já Pedro Sousa tem encontro marcado com Luca Van Assche, 108.º do mundo.