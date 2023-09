Simona Halep, ex-número 1 mundial e vencedora de dois títulos do Grand Slam, foi suspensa quatro anos por doping, confirmou a Agência Internacional de Integridade do Ténis.

Segundo um tribunal independente, ficou provado que a tenista romena infringiu de foma «intencional» as regras do programa de antidopagem do ténis quando consumiu, antes do US Open em 2022, Roxadustat, uma substância proibida.

Halep foi ainda considerada culpada por ter consumido outra substância proibida não identificada durante a época de 2022 e por irregularidades detetadas no passaporte biológico.

A tenista de 31 anos alegou na defesa que tomou um suplemento contaminado. O tribunal aceitou esse argumento, mas decidiu que não havia relação direta entre isso e a quantidade de Roxadustat detetada numa amostra de urina.

Recorde-se que Halep já estava suspensa preventivamente desde outubro de 2022, o que significa que a sanção de 4 anos começa a contar desde essa data, terminando a 6 de outubro de 2026.

A ex-número já anunciou que vai recorrer da decisão, tendo dito que nunca tomou intencionalmente qualquer substância proibida e que não aceita a suspensão.