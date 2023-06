Anett Kontaveit, de 27 anos, anunciou a retirada do ténis após o torneio de Wimbledon.



A antiga número dois mundial explicou a decisão de deixar de jogar com uma lesão crónica nas costas. «Informo que vou terminar a minha carreira como atleta de alta competição. Depois de muitas visitas ao médico e consultas com a minha equipa médica, disseram-me que tenha uma degeneração do disco lombar das costas. Não consigo treinar ou continuar a jogar ao mais alto nível. Assim é possível continuar a competir ao mais alto nível num circuito tão competitivo», começou por partilhar, no Instagram.



«O ténis ensinou-me muito e estou muito grata por isso. Foi importante para mim levar a bandeira da Estónia aos courts e jogar em frente aos meus fãs em todo o mundo. Estou preparada para novos decisões depois do meu último esforço enquanto profissional de ténis: desfrutar do jogo e competir o máximo que posso em Wimbledon. Obrigado a todos», acrescentou.



Anett Kontaveit chegou a ser número dois do ranking WTA e alcançou seis títulos em toda a carreira. Atualmente ocupa o lugar 79 da hierarquia mundial.



O torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, arranca a 3 de julho.