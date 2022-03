O campeoníssimo suíço, Roger Federer, anunciou esta sexta-feira que vai doar meio milhão de dólares (454 mil euros) para apoiar crianças ucranianas afetadas pela guerra na Ucrânia.



«A minha família e eu estamos horrorizados ao ver as imagens da Ucrânia e temos o coração partido ao pensar em todas as pessoas inocentes que foram terrivelmente afetadas. Somos a favor da paz», declarou o tenista de 40 anos, em comunicado.



O valor doado pelo vencedor de 20 torneios do Grand Slam vai ser canalizada pea fundação com o seu onome para a Organização Não Governamental (ONG) «Ward Child Holland», que atua na Roménia, Moldova e outros países, apoiando a continuação da educação das crianças ucranianas refugiadas.