Mais de um ano depois do último jogo que disputou, o tenista suíço Roger Federer voltou à competição, com uma vitória no ATP 250 Doha.

Ao fim de 13 meses e a cinco de chegar aos 40 anos, Federer voltou a competir e venceu Evans, 28.º classificado na hierarquia mundial, em três renhidos ‘sets’, com os parciais de 7-6 (10-8), 3-6 e 7-5, ao fim de duas horas e 26 minutos.

Uma vez ultrapassado o primeiro desafio com distinção, o detentor de 20 títulos do Grand Slam vai defrontar nos quartos de final do ATP 250 de Doha o georgiano Nikoloz Basislashvili (42.º ATP), que bateu o tunisino Malek Jaziri, por duplo 6-2.