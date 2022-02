Afastado da competição há largos meses, Roger Federer caiu, após o Open da Austrália, para fora do top-20 pela primeira vez em mais de 20 anos e agora, numa entrevista promovida por um dos patrocinadores que tem, falou sobre a recuperação de uma lesão num dos joelhos que o levou a ser novamente operado no verão do ano passado.

«Penso que a minha situação vai ser mais clara por volta de abril. Só aí conseguirei saber como estou fisicamente. Até agora ainda nem tentei correr. Não consigo fazer exercícios mais exigentes, como saltar ou correr e parar de repente. Espero começar a fazê-los daqui a umas semanas e aí veremos como reage o meu corpo. Só em abril ou maio conseguirei dizer se vou voltar aos courts este ano», disse.

Federer, que faz 41 anos em agosto, admitiu que gostaria que a recuperação fosse mais rápida, mas frisou que os médicos lhe têm pedido para ir com calma.

Recorde-se que no passado fim de semana o tenista suíço perdeu para Rafael Nadal o recorde de torneios do Grand Slam conquistados ao longo da carreira e que era dele desde que descolou de Pete Sampras em 2009.