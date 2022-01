Uma fotografia de Novak Djokovic com um jogador de andebol do Benfica pode vir a comprometer o tenista sérvio. As autoridades australianas estão, segundo revela o The Guardian, a investigar a possibilidade do tenista número um do mundo ter prestado falsas declarações para obter o visto de permanência no país e há publicações nas redes sociais que não batem certo com as respostas dadas pelo tenista.

Djokovic terá assegurado que não viajou nos 14 dias que antecederam a sua deslocação para Melbourne, onde vai realizar-se o Open da Austrália. No entanto, apareceu ao lado do compatriota Petar Djordjic, jogador de andebol do Benfica, numa fotografia publicada a 25 de dezembro, em Belgrado, pelo atleta da equipa portuguesa. Uns dias mais tarde, a 2 de janeiro de 2022, uma nova publicação mostra o tenista sérvio em Marbella, em Espanha, numa fotografia em que aparece ao lado de várias crianças.

O tenista sérvio terá feito a preparação para o Open da Austrália em Marbella, de onde depois viajou para a Austrália, com uma escala no Dubai, mas a tal fotografia com o jogador do Benfica em Belgrado pode levar as autoridades australianas a colocar em causa as declarações que Djokovic e, por consequência, a sua participação no primeiro Grand Slam da temporada.