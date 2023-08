John Isner, tenista norte-americano que fez história ao disputar o jogo mais longo no jogo do circuito ATP, anunciou que se vai retirar, aos 38 anos, depois de disputar o Open dos Estados Unidos, o último Grand Slam da temporada.

«Depois de 17 anos no circuito ATP, é o momento de dizer adeus ao circuito profissional», destacou o tenista que, atualmente, ocupa o 158.º lugar do ranking mundial.

O tenista, que se destaca pela sua altura, 2,08 metros e por ter um dos serviços mais fortes do circuito, chegou por duas vezes aos quartos de final do Grand Slam norte-americano, em 2011 e em 2018. «Esta transição não vai ser fácil», destacou ainda Isner que chegou a ser o número oito mundial.

John Isner ficou conhecido por ter disputado, com o francês Nicolas Mahut, o jogo mais longo do circuito ATP, em 2010, no relvado de Wimbledon, num jogo que se prolongou por onze horas e cinco minutos e que acabou com a vitória do tenista norte-americano (6-4, 3-6, [7] 6-7, 7-6 [3], 70-68). «70-68 é um resultado de basquetebol», comentou Isner sorridente.

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.



The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G