Henrique Rocha, tenista português, garantiu esta quarta-feira a passagem aos quartos de final do challenger de Guayaquil, no Equador. O atleta luso beneficiou de uma lesão do argentino Juan Manuel Cerundolo no terceiro set.

Número 179 do ranking ATP, Henrique triunfou no primeiro parcial, por 7-5, mas o adversário foi mais forte no segundo, por 6-7 (5-7). No terceiro set o resultado apresentava um 3-3, quando o atleta argentino desistiu devido a problemas físicos. A partida teve uma duração de três horas e dois minutos.

Agora, nos «quartos», o tenista português vai encontrar o chileno Tomas Barrios Vera.