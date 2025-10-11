Está feita história em Xangai. O monegasco Valentin Vacherot venceu este sábado Novak Djokovic nas meias-finais do Masters 1000 de Xangai por 2-0 e chegou pela primeira vez na carreira a uma final de um torneio ATP.

No entanto, o destaque vai para a posição de Vacherot no ranking. Enquanto o sérvio, antigo número um, ocupa a quinta posição, o monegasco é o atual 204.º classificado, tornando-se assim no tenista com o ranking mais elevado a chegar a uma final de um Masters 1000.

Djokovic chegou com claras limitações físicas a esta partida e acabou por não conseguir fazer frente a Vacherot que venceu em pouco mais de 1h40 por 6-3 e 6-4.

Este triunfo fez ainda com que o tenista monegasco subisse nada mais, nada menos, que 146 posições no ranking ocupando agora o 58.º lugar.

Na final, Vacherot vai defrontar o vencedor do duelo entre Medvedev e Rinderknech, que tem a particularidade de ser primo de Vacherot.

