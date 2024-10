Poucas horas após anunciar o fim da carreira como tenista profissional, o «efeito Rafael Nadal» já está no ativo e prova disso é o disparar dos preços de revenda dos bilhetes, para a Taça Davis.

Recorde-se que esta será a última vez que Nadal irá pisar um court, num torneio que decorre entre os dias 19 e 24 de novembro, em Málaga. Ora, para quem quiser acompanhar ao vivo as últimas «pancadas» do espanhol, fique a saber que os bilhetes (esgotados tanto para as «meias» como para a final) estão a ser negociados por 1.500 euros (preço base) e há mesmo quem pague mais de 33 mil euros.

Ora, de acordo com o jornal «AS», antes de Nadal anunciar o fim da carreira, o preço dos bilhetes oscilou entre os 50 e os 650 euros, para as meias-finais e final da competição.

Ao todo, Rafael Nadal conquistou 92 títulos, com destaque para os 22 Grand Slams e mais concretamente, os 14 troféus em Rolland Garros, mais do que qualquer outro na história da prova. Além disso, o espanhol é o quinto tenista com mais títulos na «Era Open», apenas atrás de Ivan Lendl (94), Novak Djokovic (99), Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109).