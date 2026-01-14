Jordan Smith. Um nome comum, do qual os fãs do ténis provavelmente nunca tinham ouvido falar até esta quarta-feira. E o motivo é mais do que forte, é milionário. Tudo por causa de um evento promocional do Open da Austrália que juntou tenistas profissionais e amadores para disputarem jogos à melhor de apenas um ponto. O campeão levava para casa um cheque chorudo de um milhão de dólares, mais de 850 mil euros.

E é aqui, no capítulo do vencedor do AO 1 Point Slam, assim se designou o torneio, que entra Jordan Smith, diretamente para o Hall of Fame.

Tenista numa academia de Sidney, Jordan admitiria, no discurso da consagração, que «só queria vencer um ponto» quando soube que ia disputar o evento. E ganhou, um a seguir ao outro, até ter batido Joanna Garland, número 117 do ranking WTA, no ponto decisivo.

Pelo caminho, Jordan Smith derrotou tenistas como Jannik Sinner (2.º no ranking ATP) e Amanda Anisimova (4.ª no ranking WTA). E Joanna Garland, já agora, afastou Alexander Zverev (3.º no ranking ATP) e o antigo top 15 mundial Nick Kyrgios.

De referir ainda que o líder do ranking masculino, Carlos Alcaraz, foi afastado do torneio pela grega Maria Sakkari (52.ª).

Mais do que uma competição, o AO 1 Point Slam serviu para promover o Open da Austrália, que contou com a participação de treinadores de ténis, do antigo campeão Marat Safin ou de atletas de outros desportos, como foi o caso de Bailey Smith, que pratica futebol australiano.