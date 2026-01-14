INCRÍVEL: tenista amador supera profissionais e ganha um milhão de dólares
Jordan Smith viveu um dia que nunca irá esquecer em Melbourne Park
Jordan Smith. Um nome comum, do qual os fãs do ténis provavelmente nunca tinham ouvido falar até esta quarta-feira. E o motivo é mais do que forte, é milionário. Tudo por causa de um evento promocional do Open da Austrália que juntou tenistas profissionais e amadores para disputarem jogos à melhor de apenas um ponto. O campeão levava para casa um cheque chorudo de um milhão de dólares, mais de 850 mil euros.
E é aqui, no capítulo do vencedor do AO 1 Point Slam, assim se designou o torneio, que entra Jordan Smith, diretamente para o Hall of Fame.
Tenista numa academia de Sidney, Jordan admitiria, no discurso da consagração, que «só queria vencer um ponto» quando soube que ia disputar o evento. E ganhou, um a seguir ao outro, até ter batido Joanna Garland, número 117 do ranking WTA, no ponto decisivo.
Pelo caminho, Jordan Smith derrotou tenistas como Jannik Sinner (2.º no ranking ATP) e Amanda Anisimova (4.ª no ranking WTA). E Joanna Garland, já agora, afastou Alexander Zverev (3.º no ranking ATP) e o antigo top 15 mundial Nick Kyrgios.
De referir ainda que o líder do ranking masculino, Carlos Alcaraz, foi afastado do torneio pela grega Maria Sakkari (52.ª).
Mais do que uma competição, o AO 1 Point Slam serviu para promover o Open da Austrália, que contou com a participação de treinadores de ténis, do antigo campeão Marat Safin ou de atletas de outros desportos, como foi o caso de Bailey Smith, que pratica futebol australiano.