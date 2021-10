Momento importante para João Sousa: o melhor tenista português de sempre venceu na primeira ronda de qualificação de Indian Wells e só precisa de mais uma vitória para entrar no quadro principal.



Sousa derrotou o norte-americano Victor Lilov, 17 anos e quinto melhor no ranking de juniores, pelos parciais de 6-2 e 6-0.



O vimaranense caiu no ranking ATP até ao lugar 182 e precisa urgentemente de um bom torneio para mostrar que ainda pode ser competitivo.



Sousa não joga um Masters 1000 desde março, altura em que esteve no quadro principal de Miami. Para entrar na fase principal, João Sousa terá de vencer o turco Altug Celikbilek (169.º ATP).