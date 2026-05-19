Jaime Faria bateu Grigor Dimitrov por 2-1 e avançou para a próxima ronda da qualificação para o quadro principal de Roland Garros.

O tenista português, número 117 do Mundo, entrou com o pé esquerdo na partida ao perder o primeiro set com parcial de 6-3. Ainda assim, Jaime Faria reagiu e empatou a partida depois de vencer o segundo set por 7-5.

Jaime Faria completou a reviravolta no resultado ao vencer o terceiro e último set no super tie-break por 10-6.

O tenista português conquista assim uma vitória inédita frente a Grigor Dimitrov, tenista búlgaro que já foi número três do mundo, e vai agora defrontar Colton Smith, tenista norte-americano, na procura de seguir em frente na qualificação para Roland Garros.