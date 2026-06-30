O tenista português Jaime Faria conquistou esta terça-feira a primeira vitória no quadro principal de Wimbledon, depois de eliminar o japonês Sho Shimabukuro, pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-3, 6-7 (2-7) e 6-3.

«Sinto-me bem e é muito especial vencer aqui pela primeira vez. A verdade é que é um sítio único, especial para o ténis e, por isso, estou muito feliz por conseguir vingar a minha derrota do ano passado na primeira ronda», começou por dizer o tenista português.

«Foi um encontro em que comecei meio sem energia, a faltar um bocadinho de atitude extra. Sabia que o meu adversário era complicado, serve muito bem, mas depois consegui meter uma mudança acima, colocar mais pressão e senti, que nos momentos importantes, foi um bocadinho menos eficaz que eu. Decidiu-se nos momentos importantes e finais de cada set», acrescentou.

Jaime Faria irá jogar pela terceira vez consecutiva esta temporada, a segunda ronda de um torneio do Grand Slam. O português repete o que aconteceu no Open da Austrália e em Roland Garros.

O tenista português ocupa o 98.º lugar no ranking ATP e irá encontrar na próxima ronda o francês Ugo Humbert (30.º ATP) ou belga Zizou Bergs (37.º ATP). Apesar de ainda não saber quem terá pela frente, Jamie Faria reconhece o valor dos possíveis adversários.

«São ambos jogadores com muita confiança nesta época de relva, vêm de uma final, em que jogaram um contra o outro. Vai ser um encontro interessante, mas ainda é falta, só jogo na quinta-feira e agora é descansar e recuperar», concluiu o tenista de 22 anos.