Jaime Faria apurou-se para a final do Challenger de Curitiba, após bater o brasileiro Gustavo Heide em dois sets.

Jaime Faria já havia afastado o compatriota Gastão Elias na ronda anterior e agora, num jogo que durou uma hora e 24 minutos, venceu o número 177 mundial pelos parciais de 6-4 e 6-3.

O jovem de 21 anos, quinto cabeça de série do torneio, procura garantir o segundo título challenger da carreira, naquela que vai ser a terceira final.

Com o percurso efetuado até ao momento no torneio, o atual número dois nacional garantiu que vai entrar no top 140 mundial na próxima atualização do ranking ATP, depois de na segunda-feira já ter conseguido a melhor classificação da carreira, ao surgir na 144.ª posição.