Não vai haver portugueses no quadro principal de singulares do Masters 1000 de Indian Wells: João Sousa e Nuno Borges foram eliminados na fase de qualificação.

Borges, número 80 do mundo, caiu frente a Pablo Andujar, por 2-1. O maiato de 26 anos venceu o primeiro set, por 6-3, mas permitiu depois a reviravolta do atual 249.º do ranking ATP pelos parciais de 6-3 e 6-2.

Já João Sousa, número 148 do mundo, foi derrotado pelo austríaco Filip Misolic, por 7-6(8), 2-6 e 6-3.

O tenista luso de 33 anos até venceu mais pontos do que o jovem que está no lugar 146 do ranking, mas acabou por perder ao fim de duas horas e 40 minutos.