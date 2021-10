O português João Sousa bateu o turco Altug Celikbilek e garantiu a entrada no quadro principal do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em ténis.

No primeiro confronto direto entre ambos, o número dois português e 182.º classificado no ‘ranking’ ATP, superou número 169 mundial, em dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 7-5.

Eliminado o campeão do ‘challenger’ de Pozoblanco e do Porto Open e garantido o regresso a um quadro principal de um Masters 1.000, desde Miami em março, João Sousa vai ficar a aguardar pelo sorteio para conhecer o primeiro adversário na principal grelha de Indian Wells, escreve a Lusa.