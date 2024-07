Barbora Krejcikova é a nova campeã de Wimbledon, depois de ter vencido a final deste sábado, diante da italiana Jasmine Paolini, número sete do mundo.

Num encontro que durou uma hora e 58 minutos, Krejcikova triunfou por 2-1, pelos parciais 6-2, 2-6 e 6-4.

No Court Central do All England Club, os dois primeiros parciais foram idênticos, mas em sentidos opostos. Se a tenista checa, 28.ª do ranking WTA, entrou melhor e se superiorizou com dois breaks de vantagem, Paolini devolveu exatamente da mesma moeda no set seguinte.

A negra começou de forma equilibrada, mas Krejcikova conseguiu quebrar o serviço à adversária com 3-3 no marcador: para isso, aproveitou uma dupla falta de Paolini.

A 5-4, a checa serviu então para fechar o encontro, e apesar de ter tido dois break points contra, conseguiu mesmo segurar o serviço e ganhar o jogo, ao segundo championship point.

Depois de ter conquistado Roland Garros em 2021, Barbora Krejcikova soma aos 28 anos o segundo título num Grand Slam. Em Wimbledon, sucede como campeã à compatriota Marketa Vondrousova.

Para Jasmine Paolini, fica a segunda derrota consecutiva numa final de um Major, depois de ter perdido para Iga Swiatek também no pó de tijolo de Paris há pouco mais de um mês.