Kyrgios e Sabalenka defrontaram-se na edição de 2025 da «Batalha dos Sexos» e o triunfo do australiano não o impediu de deixar rasgados elogios à adversária, sobretudo pelas dificuldades que sentiu durante o encontro.

Além de referir que a certo ponto do jogo sentiu que a diferença entre jogar com a tenista bielorrussa ou com um tenista masculino de «elite» era menor, Kyrgios confessou não ter conseguido praticamente usado a mão direita.

«Acho que poucos seriam os tenistas que aceitavam jogar este encontro, sobretudo nas minhas condições. A Aryna estava preparada para o jogo, eu atuei sob pressão devido aos dois anos que estive afastado dos courts. Mal consegui utilizar a mão direita. É uma jogadora incrível, quando a vi movimentar-se e acertar na bola senti que a diferença para os jogadores de elite era menor», afirmou.

Do outro lado, Sabalenka revelou estar satisfeita com a prestação diante do tenista australiano e mostrou mesmo vontade de voltar a defrontá-lo num futuro próximo. A líder do ranking WTA destacou a rapidez do «ténis masculino».

«Senti-me muito bem e acho que dei luta. Ele sentiu dificuldades e conheço os pontos fracos do Nick. Adorava jogar outra vez contra ele, sinto que vai ser ainda melhor. Obviamente que jogar contra um homem é muito diferente, é um tipo de ténis diferente. Tudo é muito mais rápido. Depois deste jogo estou pronta para a nova época», confessou.