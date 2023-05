Nick Kyrgios lesionou-se ao procurar ajudar a mãe que foi vítima de um assalto, na sua casa, em Camberra e vai falhar Roland Garros. A informação foi avançada pelo empresário do tenista australiano, Daniel Horsfall, que dá conta que o jogador sofreu um corte num pé que não lhe permite recuperar a condição física a tempo do torneio francês.

O incidente em Camberra foi já no início do mês, a 1 de maio, mas só agora foi conhecida a lesão de Kyrgios. Segundo conta o jornal Camberra Times, a mãe do tenista foi abordada, à porta de casa, por um assaltante armado que acabou por levar o Tesla do jogador (ver foto do artigo).

Kyrgios e o seu empresário também estariam na mesma casa, em Camberra, e o tenista recorreu à aplicação do Tesla para reduzir a velocidade do carro para 80 quilómetros por hora e ainda tentou perseguir o assaltante que, mais tarde, acabou por ser detido pela polícia.

A família de Kyrgios terá ficado em choque com o assalto e só mais tarde é que Kyrgios se apercebeu que tinha um corte num pé. «Durante o assalto, o Nick cortou-se no pé direito. Não sabemos como aconteceu, mas sofreu um corte profundo que vai provocar um atraso de duas semanas e meia na sua preparação para este Grand Slam», explicou o empresário Daniel Horsfall.

O jogador australiano estava a recuperar de uma lesão no joelho que já o tinha impedido de jogar no Open Austrália, mas o empresário garante que essa lesão estava praticamente ultrapassada. «Se ele se mexe em campo a ferida pode voltar a abrir. Já foi há uma semana e meia, mas a ferida não sarou de forma correta. É uma pena porque o joelho, depois da operação, está fantástico. Ele estava a recuperar muito bem antes do acidente», destacou ainda o representante do jogador, atual número 26 do ranking mundial.

Nick Kyrgios vai, assim, falhar Roland Garros, que começa já na próxima segunda-feira e aponta o regresso para Estugarda, a 12 de junho.