Nikola Pilic, lenda do ténis da antiga Jugoslávia e mentor de Novak Djokovic, faleceu aos 87 anos. Finalista de Roland Garros em 1973, o croata nascido em Split quando a Croácia integrava território jugoslavo, destacou-se não apenas como jogador, mas também como treinador de renome internacional.

Durante a carreira como técnico, apoiou jovens talentos na sua academia em Munique, entre os quais Novak Djokovic. O sérvio, atualmente com 38 anos, foi orientado por Pilic durante alguns meses em 1999. Para além do atual campeão olímpico da modalidade, Pilic trabalhou com outros vencedores de Grand Slams como: Goran Ivanisevic, Boris Becker e Michael Stich.

A Federação Croata de Ténis destacou que Pilic será recordado como o único selecionador a conquistar a Taça Davis por três países diferentes: Alemanha (1988, 1989 e 1993), Croácia (2005) e Sérvia (2010). Curiosamente, o triunfo pela seleção sérvia já foi alcançado com a ajuda de Djokovic, que na época já era um jogador de grande nível.

Reconhecido pela sua contribuição no desporto, Nikola Pilic foi homenageado pela Federação Croata de Ténis em 2019 e posteriormente, condecorado pela Sérvia com a medalha de ouro de mérito.

