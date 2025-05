Jaime Faria abandonou o Masters 1.000 de Roma na sequência de uma lesão sofridas no encontro com o espanhol Carlos Taberner (139.º) na derradeira ronda do qualifying do torneio.

Após 30 minutos de encontro, o tenista português, 108.º do ranking mundial, acabou por desistir depois de perder por 6-0 o primeiro set.

Com 5-0 no marcador, o português foi assistido no court a um pé, acabando por abandonar após o final do primeiro parcial.