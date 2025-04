Alexander Zverev, número dois mundial, caiu esta terça-feira nos “oitavos” do Masters 1.000 de Madrid, sendo eliminado nesta ronda pelo segundo ano consecutivo, de novo às mãos do argentino Francisco Cerundolo (0-2) – número 21 do Mundo.

Ao cabo de uma hora e meia, foram registados parciais de 7-5 e 6-3.

Duas vezes campeão em Madrid (2018 e 2021), o primeiro cabeça de série não conseguiu reeditar os anteriores sucessos, nove dias depois de conquistar o torneio de Munique.

Finalista derrotado do Open da Austrália, o alemão desperdiçou a oportunidade de ascender à liderança do ranking ATP durante a suspensão por doping do italiano Jannik Sinner.

Quanto a Francisco Cerundolo, avança para os “quartos”, onde vai medir forças com o checo Jakub Mensik, 23.º do Mundo. Há um ano, o tenista argentino foi eliminado nos quartos de final.

O duelo entre Cerundolo e Mensik está agendado para 10h desta quarta-feira.