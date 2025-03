Nuno Borges e o indiano Bhambri foram esta quarta-feira eliminados do Masters 1.000 de Miami na vertente de pares pelos britânicos Cash e Glasspool por 2-1, numa encontro que demorou pouco mais de uma hora e meia.

Os sextos cabeças de série da competição começaram melhor e venceram o primeiro set por 7-6 com 7-1 no tiebreak.

No entanto, a dupla do número um português venceu o segundo set por 6-3 e obrigou um super tiebreak. No set decisivo, Cash e Glasspool foram mais fortes e triunfaram por 10-8 carimbando a passagem às meias-finais.

Nuno Borges termina assim a a participação na competição norte-americana e segue para Marrocos, onde vai jogar no ATP 250 de Marraquexe.