Novak Djokovic qualificou-se esta sexta-feira para a final do Masters 1000 de Miami, batendo o búlgaro Grigor Dimitrov e, assim, vai ter a oportunidade de conquistar o seu 100.º título da carreira.

Com Lionel Messi a assistir na bancada, acompanhado pela mulher, o vencedor de 24 títulos do Grand Slam, que aos 37 anos e 10 meses foi o mais velho semifinalista do Masters 1000, chegou à sua 60.ª final nesta categoria do torneio, igualando o recorde do norte-americano Andre Agassi.

Djokovic, que não chegava a uma final desde outubro de 2024, em Xangai, na China, conquistou o seu último título nos Jogos Olímpicos de Paris2024, mas a sua última vitória num torneio ATP foi na final do Masters de Turim, já em novembro de 2023.

Na meia-final contra Dimitrov, o finalista de 33 anos - o mais velho na história do Masters 1000 -, venceu por 6-2 e 6-3.

Hexacampeão em Miami, o campeão sérvio com 99 títulos vai defrontar na final o vencedor da outra meia-final entre o norte-americano Taylor Fritz (quarto do ranking) e o checo Jakub Mensik (54.º).

A conquista de um 100.º título no ATP Tour deixaria Novak Djokovic mais perto dos 103 títulos de Roger Federer e dos 109 de Jimmy Connors, o jogador mais condecorado da história no circuito masculino.