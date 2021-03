A edição de 2021 do Millennium Estoril Open tem já confirmada a participação de cinco tenistas do top 20 mundial. Os nomes de Diego Schwatzman (9.º), Gael Monfils (14.º), Pablo Carreño Busta (15.º), Fabio Fognini (17.º) e de Cristian Garin (20.º) foram confirmados, em apresentação exclusiva no Esta Manhã da TVI, pelo diretor do torneio que se realiza de 24 de abril a 2 de maio.

«É a melhor lista destas seis edições com cinco jogadores do top 20», referiu João Zilhão, que anunciou ainda que o primeiro de três wild-cards (convites) será atribuído ao português João Sousa, vencedor da edição de 2018 do torneio.

Richard Gasquet, ex-top 10 mundial e vencedor da edição de 2015 do torneio, é outro dos nomes de peso confirmados no elenco.

Devido às restrições impostas pela pandemia, que obrigou ao cancelamento da edição transata, o Millennium Estoril Open não deverá ter público, mas chegará a casa das pessoas através de uma cobertura exaustiva da TVI. O evento chegará ainda a mais de 100 países.