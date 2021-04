Kevin Anderson foi o primeiro tenista a apurar-se para os quartos de final do Millennium Estoril Open.

O tenista sul-africano bateu o lucky loser Roberto Carballes Baena em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-4) ao cabo de uma hora e 49 minutos de encontro.

Depois de um primeiro set no qual se impôs com natural autoridade, o finalista vencido de dois torneios do Grand Slam e ex-top5 mundial parecia seguir pelo mesmo caminho na partida seguinte, mas desperdiçou cinco match points quando servia com uma vantagem de 5-4.

Carballes Baena, que perdera com o português Nuno Borges na fase de qualificação mas acabou repescado para o quadro principal após a desistência do japonês Kei Nishikori, ainda forçou a disputa do tie-break, mas não conseguir esticar o encontro para um terceiro e decisivo set.