Chegou ao fim o conto de fadas de Nuno Borges no Millennium Estoril Open.

O tenista português, o único ainda em prova no ATP português, foi afastado na segunda ronda do torneio pelo croata Marin Cilic, mas vendeu muito cara a derrota frente ao antigo número 3 mundial.

Num encontro que começou às 13h00 e que só terminou quase quatro horas depois devido a duas interruções por causa da chuva, Nuno Borges caiu ao cabo de três sets, pelos parciais de 6-7 (5-7) 6-4 e 6-4.

O tenista de 24 anos chegou a estar em desvantagem na partida por 2-5 e 0-40, mas encetou uma recuperação que lhe permitir esticar o set até a um tie-break no qual foi mais forte.

Nessa altura, o encontro foi interrompido e reatado já depois das 15h00. O equilíbrio voltou a ser nota dominante e Borges até teve a oportunidade de devolver a quebra de serviço a Cilic quando o croata servia com 5-4 a favor, mas sem sucesso.

As decisões foram mesmo para um terceiro e derradeiro set e a batalha foi titânica. Nos primeiros seis jogos não se registou qualquer beak, mas ao sétimo Cilic passou para a frente e a seguir confirmou a quebra de serviço, avançado para 5-3.

A servir para se manter no encontro, Nuno Borges encontrou a serenidade necessária para resgatar o jogo depois de ter estar a perder 0-30 e manteve-se na luta, mas Cilic não vacilou e fechou o encontro às 16h50.

Nos quartos de final Marin Cilic vai defrontar Kevin Anderson.

Fica para a história a campanha de Nuno Borges, que não só entrou pela primeira vez na carreira no quadro principal do Millennium Estoril Open como atingiu a segunda ronda do torneio.