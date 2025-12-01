Nicola Pietrangeli, o primeiro italiano a conquistar um título do Grand Slam, morreu aos 92 anos, anunciou a Federação Italiana de Ténis (FITP).

«O ténis italiano chora pelo seu ícone. O único italiano que faz parte do Hall of Fame do ténis mundial, Nicola Pietrangeli morreu aos 92 anos», escreveu a FITP.

Nascido em 1933, filho de pai italiano e mãe russa, Pietrangeli conquistou 48 títulos na carreira, incluindo as edições de 1959 e 1960 de Roland Garros, onde caiu ainda nas finais de 1961 e 1964 diante de Manuel Santana, lenda espanhola falecida em 2021.