(em atualização)

Rafael Nadal anunciou que vai falhar a edição de Roland Garros, Grand Slam que conquistou 14 vezes ao longo da carreira.

É a primeira vez que o tenista espanhol não compete no torneio parisiense desde que lá se estreou, a vencer, em 2005.

Numa conferência de imprensa que teve lugar na sua academia em Manacor, Nadal explicou que continua a atravessar problemas físicos e referiu ainda que vai ficar alguns meses sem competir.

«A lesão que tive na Austrália não evoluiu como eu queria. Perdi objetivos e é impossível estar em Roland Garros. Não poderei estar em Roland Garros. Com o que significa o torneio, podem imaginar o difícil que é para mim. Não tenho a intenção de jogar nos próximos meses», disse.

Rafael Nadal, que não compete desde janeiro deste ano devido a uma lesão contraída ainda na fase inicial do primeiro Grand Slam da época, não quis apontar uma data para o regressou aos courts, tendo dito que esta paragem representa uma pausa na carreira. «Tentarei regenerar o meu corpo neste meses e não vou apontar uma data de regresso. Quando me sentir preparado fisicamente, voltarei. Pode ser um objetivo tentar jogar a Taça Davis no final do ano. E tentar encarar o próximo ano com garantias.»

O tenista maiorquino de 36 anos (completa 37 dentro de semanas) apontou mesmo a data para o final da carreira. «Creio que 2024 vai ser o meu último ano.»

Nadal defendeu que esta paragem para se tentar recuperar fisicamente - e que inclui parar de treinar durante tempo indeterminado - é essencial para prolongar a carreira por mais algum tempo. «Se continuasse a jogar neste momento, não creio que pudesse continuar a jogar no próximo ano. Não vou a Roland Garros, não jogarei nos próximos meses e a minha intenção é que o próximo ano seja o último. Quero despedir-me jogando os torneios que me marcaram.»

O vencedor de 22 torneios do Grand Slam diz que está numa fase da carreira em que, embora a cabeça não queira, o corpo está a aconselhá-lo a parar. «A nível tenístico sentia-me preparado para lutar por coisas importantes. Mas fisicamente não é assim e tenho de aceitar as coisas. Podemos ficar chateados e tristes, as há que olhar para o futuro. Tenho muitas outras coisas boas no meu dia a dia que me ajudam a desfrutar a vida», disse o Nadal, que foi pai pela primeira vez em outubro do ano passado.

Nadal deixou a garantia de que pretende reaparecer competitivo em 2024 para terminar a carreira com chave de ouro. «Tentarei que o meu último ano não seja um desfile. Farei os possíveis para competir ao mais alto nível e ganhar os torneios», apontou, referindo que também pretende competir nos Jogos Olímpicos de Paris.