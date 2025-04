Rafael Nadal colocou um ponto final na carreira de tenista há seis meses e não pensa em voltar aos «courts».

Em declarações à «Marca», o espanhol garantiu que não sente qualquer tipo de nostalgia e que neste momento só pega na raquete para jogar com o filho «e pouco mais».

«É uma etapa que tenho bem encerrada na minha vida, completamente aceite e sem nenhum tipo de nostalgia. Retirei-me no momento certo, quando estava convencido de que tinha dado tudo o que tinha para dar», começou por referir.

«Peguei na raquete apenas para jogar com o meu filho e pouco mais. Por vezes, quando estou na academia com os rapazes, tenho de falar com eles. Agora, no que diz respeito a jogar...», completou.