Rafael Nadal deslocou-se até Lisboa para participar no VTEX Connect Europe e confessou nunca ter procurado desculpas para quando não era bom o suficiente no court, além de ter descartado a palavra «confortável» do seu dicionário.

No Pavilhão Carlos Lopes, o antigo número um do ranking ATP e vencedor de 22 Grand Slams, recordou a sua carreira de sucesso e voltou a reforçar a importância dos «Big 4» (Federer, Nadal, Djokovic e Murray) para o ténis mundial, assim como a inspiração que representaram para a nova geração, de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

«Para alcançar um grande sucesso, a palavra confortável não é a certa. Se queres ter sucesso, tens de estar desconfortável. Para teres sucesso, tens de sofrer, ouvir coisas que não queres ouvir, ter dúvidas. Sempre senti que procurar justificações não te ajudava a voltar ao topo. Podes encontrar desculpas para te sentires melhor no momento, podes tentar perceber porque correu mal», afirmou.

«Quando era novo, havia muito menos distrações. Vejo na minha academia, com os miúdos, têm demasiadas opções e torna-se mais difícil ouvirem. O desporto é um mundo em que aprendes muitas coisas. Dá-te uma base para tudo. Aprendes a trabalhar em equipa, a escutar os mais experientes e que, às vezes, é preciso mudar e há que aceitar a mudança», acrescentou o antigo tenista.