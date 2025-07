Nuno Borges vive um dos melhores momentos da carreira e não esconde a ambição de chegar ainda mais longe. O tenista português, 37.º classificado do ranking ATP, foi esta quinta-feira distinguido com a Medalha de Mérito, na categoria Desporto, pela Câmara Municipal da Maia, a sua terra natal, e aproveitou para projetar o futuro.

«Sei que há muito trabalho a ser feito. Tenho de continuar o que consegui até agora e, quem sabe, acabar o ano da melhor maneira, procurando alcançar um novo patamar», afirmou o atleta de 28 anos, visivelmente satisfeito com a época que tem realizado.

Em 2025, Borges tem somado resultados sólidos, com destaque para as terceiras rondas em Roland Garros e Wimbledon, as meias-finais no ATP 250 de Auckland e os quartos de final no Libéma Open, nos Países Baixos.

«O ano tem corrido muito bem. Bons resultados no Grand Slam, bons resultados em quase todos os torneios. Acima de tudo, estou entusiasmado com o que ainda pode vir», sublinhou.

O tenista português confessou, no entanto, que a segunda metade da época vai exigir ainda mais. «Tenho muitos pontos a defender num futuro próximo. No ano passado tive uma fase em que estive lesionado, o que não ajudou. Mas, se tudo correr bem, espero manter-me em boa forma. Depois os resultados podem aparecer», explicou.

Borges recordou ainda o recente torneio de Wimbledon, onde esteve perto de chegar aos oitavos de final, no entanto, tornou-se no primeiro tenista luso a chegar à terceira ronda em todos os Grand Slams (Wimbledon, Roland Garros, Open da Austrália e US Open).

«Foi muito positivo. Ainda com pouca confiança do ano passado, entrei neste ano um bocadinho ansioso. Mas uma terceira ronda, quase numa quarta, foi extremamente positiva. Espero que para o ano consiga ir ainda mais longe», disse o número um nacional.

A cerimónia na Maia, que também distinguiu os futebolistas Nuno Santos e Rui Silva (ausentes por compromissos com o Sporting), serviu para Borges reforçar a ligação às suas origens.

«É não só uma responsabilidade, mas também uma motivação extra. Mesmo nos dias menos bons, agarro-me a isso para tentar dar o meu melhor. É uma honra enorme ser condecorado. Tenho um carinho especial pela Maia. Foi aqui que nasci e cresci», concluiu.