Nuno Borges, quinto cabeça de série, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Hong Kong, ao vencer o chinês Yunchaokete Bu, no tie-break do terceiro set, na estreia na prova do circuito Challenger.

Nuno Borges, 36.º classificado no ranking mundial, perdeu o primeiro set, mas depois deu a volta ao resultado perante Yunchaokete Bu, que ocupa o 65.º lugar na hierarquia da ATP, impondo-se com os parciais de 3-6, 6-3 e 7-6 (8-6), após duas horas e 16 minutos de confronto.

O número um nacional e único tenista português no top-100 mundial vai agora defrontar o espanhol Jaume Munar, número 62 do mundo, na segunda ronda do torneio chinês em piso duro, equivalente aos oitavos de final.