Nuno Borges foi surpreendentemente eliminado na estreia no torneio de Londres, esta segunda-feira, ao perder com o espanhol Roberto Bautista Agut, de 37 anos, em três sets, na primeira eliminatória da prova do circuito principal, em piso de relva.

Nuno Borges, 38.º classificado no ranking mundial, foi derrotado por um tenista posicionado ligeiramente abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 51.º lugar, pelos parciais de 6-7 (6-8), 7-5 e 6-4, após duas horas e 33 minutos de confronto.

O número um português, de 28 anos, entrou bem no encontro, impondo-se no tie-break do primeiro set, mas permitiu a recuperação de Agut, que vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do embate entre o checo Jakub Mensik, oitavo cabeça de série, e o britânico Cameron Norrie.