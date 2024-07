Nuno Borges e Francisco Cabral, dupla de tenistas portugueses, foram eliminados, esta quarta-feira, na primeira ronda de pares do torneio de Bastad, na Suécia.

Numa partida, em terra batida, frente a Gonzalo Escobar, do Equador, e Aleksandr Nedovyesov, do Cazaquistão, a dupla lusa perdeu em três sets, com os parciais de 1-6, 6-3 e 10-5, numa partida que demorou uma hora e 19 minutos.

Nuno Borges ainda vai disputar os «oitavos» de singulares frente ao compatriota Henrique Rocha, na quinta-feira.