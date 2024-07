No rescaldo do triunfo sobre Rafael Nadal e conquista do Open de Bastad, na Suécia, Nuno Borges revelou-se emocionado e «sem palavras». Diante de um dos ídolos, o melhor tenista português da atualidade – 42.º do ranking ATP – apontou a renovados objetivos e sonhos.

«É a minha primeira vez neste torneio, nunca pensei jogar num “court” lotado, diante de Rafa Nadal. É um sonho tornado realidade. Estou nas nuvens, sei que hoje não há muitas no céu, mas estou algures longe. A organização do torneio fez um trabalho fantástico, tal como disse o Rafa. É uma grande honra estar cá, e falo por todos os atletas», começou por referir.

Admitindo que esta não foi «a melhor partida de Nadal», o tenista natural da Maia dedicou uma breve mensagem ao atleta espanhol, de 38 anos.

«Todos adoramos te ver a competir. És uma grande inspiração, sobretudo para os jogadores que estão a começar a carreira», disse Borges, que até admitiu que, além de sentir isso de grande parte do público, ele próprio também gostava que Nadal tivesse ganho.

«Eu sei que todos queriam que o Rafa vencesse, uma parte de mim também queria que isso acontecesse, mas algo ainda maior dentro de mim puxou-me», notou.

Entre agradecimentos e emoção, Nuno Borges não quis deixar ninguém fora do discurso: «Quero agradecer à minha equipa. É também pelo trabalho deles que tenho a oportunidade de competir contra os melhores. Quero aproveitar este momento, obrigado a todos. Estou sem palavras. Segurar este troféu…quem diria?! Vou continuar este sonho».

Antes do discurso do tenista português, Rafael Nadal sublinhou a semana e o mérito do «rival» desta tarde.

«Desfruta deste momento, é muito especial ganhar um título e desejo-te o melhor para o resto da temporada», disse Nadal, que há 19 anos conquistou o Open de Bastad.

Nuno Borges derrotou Rafael Nadal ao cabo de dois «sets», conquistando o primeiro torneio ATP na carreira. É o segundo português a consegui-lo, depois de João Sousa.