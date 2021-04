O português Nuno Borges avançou nesta segunda-feira para a segunda ronda do Estoril Open ao bater o australiano Jordan Thompson. No final do encontro, o tenista de 24 anos afirmou que o torneio «tem sido uma experiência única e positiva».

Borges é o 331.º do ranking ATP e após bater o número 61 disse: «Significa muito jogar em Portugal, em casa, frente a pessoas que conheço e me conhecem muito bem. Gosto muito de estar aqui e espero ir mais longe. Tenho feito muitos jogos e trazido bastante confiança dos últimos jogos, mas estes jogadores são de alto nível e às vezes é preciso um pouco mais. Tenho jogado muito bem e tenho conseguido dar o meu melhor. Nem estava à espera de jogar este torneio, portanto, é sem pressão. Nem senti que podia ter jogado, é aproveitar o momento e disfrutar do torneio o máximo possível.»