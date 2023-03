O primeiro Challenger 175 da história tem cunho português: Nuno Borges venceu o torneio de Phoenix no domingo à noite, que estreou a categoria 175 no circuito secundário do ténis mundial.

Na final, o tenista português bateu o russo Alexander Shevchenko por 2-1, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-1.

Borges até nem entrou bem na partida e foi quebrado logo no primeiro jogo de serviço, comprometendo logo aí o primeiro set, ganho por Shevchenko. No entanto, a partir do momento em que conseguiu superiorizar-se no segundo parcial, o maiato de 26 anos embalou para a vitória e não deu qualquer hipótese.

Assim, Nuno Borges atinge um novo máximo de carreira no ranking mundial: sobe ao 68.º lugar esta segunda-feira e está pela primeira vez no top 70.