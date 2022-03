«Agora, todos os ucranianos têm a sua história de pesadelo. Para onde devo eu ir?».

As palavras acima podiam pertencer a qualquer cidadão a viver na Ucrânia no último mês, depois da invasão russa.

Neste caso, são de Lesia Tsurenko, tenista profissional atual 113.ª classificada do ranking WTA e que já foi 23.ª do mundo.

Natural de Kiev, Tsurenko fez um apelo emocionado nas redes sociais, assumindo viver um momento em que se sente sem rumo.

«Depois do pior mês da minha vida, com constantes dores de cabeça, ataques de pânico e sentimento de culpa pela guerra na Ucrânia, enfrento um novo desafo: como jogadora baseada em Kiev, não tenho para onde ir», escreveu nas redes sociais.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY