Nuno Borges qualificou-se para a segunda ronda do Open da Austrália na última madrugada depois de o canadiano Félix Auger-Aliassime ser forçado a abandonar a partida no quarto set devido a lesão.

O tenista português, 46.º do mundo, estava a vencer 3-6, 6-4 e 6-4 quando o número 8 mundial desistiu com dores da perna esquerda.

Borges vai agora enfrentar o vencedor da partida entre o argentino Juan Manuel Cerundolo (87.º) e o australiano Jordan Thompson (111.º), para tentar chegar à terceira ronda em Melbourne, feito que já alcançou no ano passado.

