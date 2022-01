João Sousa avançou para as finais da fase de qualificação do Open da Austrália, primeiro Grand Slam de ténis do ano, ao vencer o australiano Marc Polmans, por 3-6, 6-0 e 6-4.

O tenista natural de Guimarães ficou agora a um triunfo do quadro principal do Open da Austrália, ao derrotar o 195.º do mundo, em uma hora e 59 minutos, juntando-se nesta fase ao compatriota Gastão Elias (216.º) que antes tinha superado o peruano Juan Pablo Varillas (128.º), pelos parciais de 7-6 (9-7), 4-6 e 6-4.

No encontro decisivo para chegarem ao quadro principal, Elias vai defrontar pela primeira vez o cazaque Timofey Skatov, 255.º da tabela ATP, e Sousa o moldavo Albot, 123.º, que venceu em três dos cinco encontros anteriores.

Já Frederico Silva ficou pelo caminho, ao perder na segunda ronda do qualifying frente ao italiano Thomas Fabbiano, por 6-2 e 7-5, em uma hora e 22 minutos.

João Domingues foi eliminado na primeira ronda do qualifying e Nuno Borges foi obrigado a desistir antes de se estrear, por estar infetado pelo coronavírus.