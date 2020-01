Dalila Jakupovic abandonou um jogo de qualificação para o Open da Austrália devido ao fumo que se faz sentir em Melbourne. A tenista eslovena, que até tinha vencido o primeiro set, abandonou no final do segundo, depois de queixar-se de ardor nos olhos e de uma tosse incontrolável. Mas há mais jogadores descontentes com a qualidade do ar.

Um abandono polémico, mas não será certamente o único tendo em conta as difíceis condições provocadas pelos gigantescos incêndios na Austrália. Apenas três horas depois do início da fase de qualificação, Jakupovic desistiu depois de revelar dificuldades em respirar e uma tosse descontrolada no jogo frente à suíça Stefanie Vögele.

«Não estava a correr bem. Nunca tinha sentido isto antes, estava com muito medo. Estava com medo de entrar em colapso, por isso é que me agachei. Não conseguia mais andar, no chão era mais fácil respirar», conta a tenista que venceu o primeiro set por 6-4 e abandonou no decorrer do segundo em que perdia por 5-6.

Antes deste incidente, já tinha havido problemas com um jovem apanha-bolas que também se sentiu indisposto devido ao fumo. Por volta das nove horas locais, os organizadores deste Grand Slam já tinham decidido suspender os treinos e adiar o início dos primeiros jogos por uma hora devido à pobre qualidade do ar.

Entretanto, vários tenistas, entre os quais, Craig Tiley, Alizé Cornet, Steve Darcis e Eline Svitolina, têm recorridos às redes sociais para dar conta do mal-estar provocado pelo fumo em Melbourne.