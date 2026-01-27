Está ultrapassada uma das mais incompreensíveis malapatas do ténis mundial. À quinta tentativa, Carlos Alcaraz superou pela primeira vez os quartos de final do Open da Austrália, o único torneio do Grand Slam que ainda não ganhou na carreira. E fê-lo de forma arrasadora, com um triunfo em três sets sobre o australiano Alex De Minaur, em pouco mais de duas horas.

O espanhol, líder do ranking do mundial, só teve verdadeira resistência do outro lado do court no primeiro set, que venceu por 7-5. Alcaraz chegou a servir para fechar o parcial em 6-4, mas foi quebrado (pela segunda vez no jogo) e teve de devolver o break para ganhar vantagem no marcador.

O momento como que fez desabar a resistência de De Minaur, que se mostrou incapaz de acompanhar o ritmo do adversário nos sets seguintes, que o espanhol venceu de forma clara (6-2 e 6-1).

Na meia-final, Carlos Alcaraz vai defrontar o alemão Alexander Zverev (3.º), que esta madrugada afastou o “carrasco” de Nuno Borges em Melbourne, Learner Tien.

No quadro feminino, a grande surpresa do dia aconteceu no duelo entre Coco Gauff (3.ª no ranking WTA) e Elina Svitolina (12.ª), que a ucraniana venceu de forma contundente com os parciais de 6-1 e 6-2, em menos de uma hora. Os números da norte-americana ilustram o dia não que vivem em Melbourne: 26 erros não forçados, nenhum ás e apenas três winners.

Igualmente tranquila, mas aqui sem surpresa, foi a vitória da líder da hierarquia mundial, Aryna Sabalenka, frente à norte-americana Iva Jovic (27.ª), de 18 anos, que se estrou nos quartos de final de um torneio do Grand Slam. A bielorrussa triunfou por 6-3 e 6-0.

Os quartos de final do Open da Austrália completam-se na quarta-feira com os jogos Lorenzo Musetti-Novak Djokovic, Ben Shelton-Jannik Sinner, Elena Rybakina-Iga Swiatek e Jessica Pegula-Amanda Anisimova.

