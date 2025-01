Terminou o sonho para Nuno Borges no Open da Austrália no quadro de singulares.

O português foi esta madrugada derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz, atual número três mundial por 1-3.

Alcaraz começou melhor a partida, ao vencer os dois primeiros sets por 2-6 e 4-6, mas Borges respondeu e venceu o terceiro set por 7-6 [7-3 no tiebreak] e forçou um quarto set na Rod Laver Arena, em Melbourne.

No entanto, o tenista espanhol superiorizou-se novamente e triunfou no último set por 2-6, alcançando assim a vitória no encontro.

Com esta derrota, termina assim a participação portuguesa no quadro de singulares do primeiro Grand Slam da temporada. Resta agora o quadro de pares, onde Borges e Francisco Cabral estão na segunda ronda.