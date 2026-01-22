Open da Austrália: campeões em título avançam, tensão entre Osaka e Cirstea
Jannik Sinner e Madison Keys seguem tranquilos na defesas dos títulos, enquanto Wawrinka vence “maratona” aos 40 anos
O veterano suíço Stan Wawrinka adiou a sua despedida do Open da Austrália, que venceu há 12 anos, ao ultrapassar o francês Arthur Gea, num dia em que os campeões Jannik Sinner e Madison Keys avançaram.
Antigo número três mundial e atual 139.º, Wawrinka, de 40 anos, recebeu um convite da organização do primeiro Grand Slam da temporada para começar o seu périplo de despedida do ténis profissional e tem-no aproveitado da melhor forma, chegando à terceira ronda de um major pela primeira vez desde o Open dos Estados Unidos de 2023.
Esta quinta-feira, perante um tenista 19 anos mais novo, o suíço resistiu a uma longa maratona de quatro horas e 33 minutos e venceu o 198.º jogador do mundo por 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 e 7-6 (10-3).
«Exausto... Como vos disse, é o meu último Open da Austrália, por isso, estou a tentar aguentar-me o máximo possível. Já não sou jovem, por isso preciso da vossa [do público] energia. É um sentimento fantástico estar neste court e ter um apoio tão incrível», disse o tenista helvético, após se ter tornado no mais velho jogador a chegar à terceira ronda do Happy Slam desde Ken Rosewall, em 1978.
Mais difícil será para Wawrinka voltar, seis anos depois, aos oitavos de final, uma vez que vai defrontar o norte-americano Taylor Fritz, nono do mundo, que afastou o checo Vit Kopriva (101.º), por 6-1, 6-4 e 7-6 (7-4).
A edição de 2026 do Open da Austrália tem sido pouco pródiga em surpresas e, mais uma vez, não houve qualquer tenista dos primeiros 10 cabeças de série masculinos a ser eliminado, com o italiano Jannik Sinner, vencedor das últimas duas edições, a vencer em apenas três sets o wildcard australiano James Duckworth (88.º) por 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 49 minutos. No caminho do italiano segue-se o norte-americano Eliot Spizzirri (85.º).
«Cada encontro é muito difícil, por isso estou muito feliz por estar na próxima ronda. Estava a responder ao serviço muito bem hoje e o meu serviço também foi bom, por isso, estou muito feliz com a minha exibição», afirmou Sinner, após o encontro.
Recordista de títulos do Grand Slam (24) e do Open da Austrália (10), o sérvio Novak Djokovic (quarto) também teve uma vitória relativamente tranquila perante o qualifying italiano Francesco Maestrelli (141.º), por 6-3, 6-2 e 6-2, em duas horas e 15 minutos.
Num encontro entre italianos, Lorenzo Musetti (quinto) levou a melhor sobre Lorenzo Sonego (40.º), por 6-3, 6-3 e 6-4, enquanto o norte-americano Ben Shelton (sétimo) também não cedeu qualquer set frente ao australiano Dane Sweeny (182.º) e venceu por 6-3, 6-2, 6-2.
O checo Tomas Machac (24.º) agudizou a crise de resultados de Stefanos Tsitsipas (35.º), derrotando-o por 6-4, 3-6, 7-6 e 7-6, e o veterano croata Marin Cilic (70.º) afastou o canadiano Denis Shapovalov (23.º) em apenas três sets (6-4, 6-3 e 6-2).
À semelhança de Sinner, a campeã feminina de 2025, a norte-americana Madison Keys (nona do mundo), também continuou uma defesa do título tranquila, com mais uma vitória em dois sets, desta feita sobre a compatriota Ashlyn Krueger (62.ª), por 6-1 e 7-5, defrontando na terceira ronda a checa Karolina Pliskova (1057.ª), que tenta regressar ao melhor nível, após vários problemas físicos.
Em busca do único título que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, a polaca Iga Swiatek (segunda) afastou a checa Marie Bouzkova (44.ª), por 6-2 e 6-3, chegando pela sétima vez consecutiva à terceira ronda em Melbourne, onde nunca foi além das meias-finais.
Finalista de Wimbledon e do Open dos Estados em 2025, a norte-americana Amanda Anisimova (quarta) seguiu em frente, depois de vencer a checa Katerina Siniakova (45.ª), por 6-1 e 6-4, tal como a sua compatriota Jessica Pegula (sexta), que afastou a também norte-americana McCartney Kessler, por 6-0 e 6-2.
Já depois de a cazaque Elena Rybakina (quinta) ter afastado a russa Varvara Gracheva (77.ª), por 7-5 e 6-2, a jornada feminina em Melbourne Park acabou com a grande surpresa do dia, com a suíça Belinda Bencic (10.ª) a ser eliminada pela qualifier checa Nikola Bartunkova (126.ª), por 6-3, 0-6 e 6-4.
Tudo isto num dia marcado pelo final de jogo tenso entre Naomi Osaka (17.ª) e Sorana Cirstea (41.ª), depois de a romena ter questionado o juiz de cadeira sobre se a sua adversária podia gritar entre os seus serviços. A japonesa venceu a partida pelos parciais de 6-3, 4-6 e 6-2.