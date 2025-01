Novak Djokovic e Carlos Alcaraz vão defrontar-se nos quartos de final do Open da Austrália.

O tenista espanhol foi o primeiro a entrar em court e não precisou de suar muito para selar a passagem à ronda seguinte. O encontro de Jack Draper terminou por desistência do britânico, devido a problemas físicos, quando Alcaraz vencia por dois sets a zero, com os parciais de 7-5 e 6-1.

Mais tarde, já na manhã deste domingo (sessão noturna em Melbourne), Djokovic despachou o checo Jiri Lehecka em três sets, com os parciais de 6-3, 6-4 e 7-6, com 7-4 no tie-break.

O duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz será o oitavo entre os dois tenistas. O sérvio, que lidera por 4-3, impôs no último encontro entre ambos, na final dos Jogos Olímpicos de Paris.